Суд обязал администрацию Никольска организовать очистку сточных вод, сбрасываемых в Маис ЖКХ

Никольск, 11 января 2021. PenzaNews. Суд обязал администрацию Никольска Пензенской области организовать надлежащую очистку сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений города в реку Маис, путем проведения их ремонта, обеспечив тем самым работу оборудования для предварительного процеживания, сооружений для отделения песка, для осветления сточных вод, для биологической очистки и других.

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Ранее с административным исковым заявлением в суд обратился прокурор Никольского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц.

Он просил признать незаконным бездействие администрации Никольска, выразившееся в непринятии мер по организации надлежащей очистки сточных вод, сбрасываемых в реку.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил административное исковое заявление.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, установлен срок проведения работ по ремонту очистных сооружений — шесть месяцев с даты вступления решения суда от 7 декабря 2020 года в законную силу.

«Решение суда вступило в законную силу», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что его исполнение поставлено на контроль прокуратуры Никольского района.