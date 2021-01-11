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Неверкинский и Лунинский районы получат средства на работы по восстановлению водоснабжения

10:06 | 11.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Более 6 млн. рублей из средств резервного фонда правительства Пензенской области будет предоставлено в 2021 году Неверкинскому и Лунинскому районам на завершение мероприятий по восстановлению водоснабжения населения. Об этом говорится в постановлении облправительства №944-пП, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Неверкинский и Лунинский районы получат средства на работы по восстановлению водоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, Неверкинский район получит 3 млн. 610,3 тыс. рублей на капитальный ремонт артезианской скважины в южной части села Алеево, Лунинский — 2 млн. 423,2 тыс. рублей на аналогичные работы в селе Манторово.

Управлению ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области и уполномоченным органам государственного финансового контроля поручено осуществить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных ассигнований.

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