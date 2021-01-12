Начата разработка актуализированной схемы теплоснабжения Пензы ЖКХ

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Разработка актуализированной схемы теплоснабжения начата в Пензе.

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«В соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжением правительства РФ от 26 декабря 2020 года №3564-р об отнесении муниципального образования «Город Пенза» Пензенской области к ценовой зоне теплоснабжения, уведомляю о начале разработки актуализированной схемы теплоснабжения города Пензы», — говорится в письме начальника УЖКХ Пензы Александра Юлина от 11 января 2021 года, которое обнародовано на сайте мэрии.

На нем же доступна для ознакомления действующая актуализированная схема теплоснабжения Пензы на период до 2035 года, которая утверждена приказом Минэнерго России №1110 от 10 декабря 2020 года.