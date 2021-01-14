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В Пензе дорожные службы переведены на усиленный режим работы — мэрия

10:43 | 14.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Дорожные службы Пензы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе дорожные службы переведены на усиленный режим работы — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спецтехника вышла на закрепленные маршруты с начала снегопада в ночь с 13 на 14 января. Выполнены обработка и прометание проезжей части, проведена механизированная очистка тротуаров. Снегопад продолжается, поэтому на очищенные ночью дороги техника направляется повторно», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что от МУП «Пензадормост» задействованы 98 единиц спецтехники и 82 человека.

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«В первую очередь проводится очистка мостов и путепроводов, спусков, подъемов, подъездов к социально значимым объектам, а также основным магистралям. Затем техника выходит на второстепенные дороги», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что от МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» к работам по очистке улиц от снега привлечены 27 единиц техники и 127 человек.

«Очистку дорог частного сектора организуют администрации районов силами подрядных организаций. Управление ЖКХ города взяло на контроль работу управляющих компаний и ТСЖ в части содержания внутридворовых территорий, специалисты вместе с инспекторами Госжилстройтехинспекции сегодня проведут обходы. Для помощи коммунальным работникам в расчистке пешеходных путей на проблемные участки в районах города выйдут муниципальные служащие, а также сотрудники региональных министерств и ведомств, правительства Пензенской области», — поясняется в сообщении.

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