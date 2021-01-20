Группа «Россети» представила основные результаты работы в Пензенской области ЖКХ

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Группа «Россети» в своем официальном Telegram-канале представила основные результаты работы в 2020 году в Пензенской области, где осуществляют деятельность «Россети Волга» и «Россети ФСК ЕЭС».

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Так, в частности, в сообщении говорится, что количество технологических нарушений в регионе в минувшем году уменьшилось на 31% по сравнению с 2018-м, а показатель филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» по средней длительности перерывов электроснабжения потребителей в сети 0,4 кВ и выше снизился на 4% по сравнению с 2019-м.

«Предварительный факт финансирования инвестиционной программы 2020 года составляет 1,08 млрд. рублей. Ввод энергообъектов: 26 МВА трансформаторной мощности и 161,7 км ЛЭП», — сказано в тексте.

В нем также добавляется, что осуществлено техприсоединение 2 тыс. 204 потребителей на общую мощность 125,6 МВт, электроэнергией обеспечено 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, в сообщении указано, что 2,93 МВА мощности предоставлено для энергоснабжения многоэтажных жилых домов в активно застраивающемся седьмом микрорайоне Арбеково.

Особо в тексте отмечены итоги работы по реконструкции крупного центра питания в Мокшанском районе Пензенской области — подстанции 110/35/10 кВ «Мокшан».

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«На 60% увеличена мощность энергообъекта — установлено два новых силовых трансформатора по 16 МВА каждый, современные элегазовые и вакуумные выключатели, микропроцессорная релейная защита, телемеханика. Модернизированы средства диспетчерского и технологического управления. В результате повышена надежность энергоснабжения 21 населенного пункта Мокшанского района с населением более 10 тыс. человек, а также социальных объектов — десяти школ, шести детских садов и трех больниц. Создан резерв мощности для подключения новых потребителей», — поясняется в сообщении.

Помимо этого, в нем напоминается, что более чем в 250 населенных пунктах Пензенской области, в том числе Пензе, Кузнецке, Каменке и Сердобске, ведется работа по внедрению интеллектуальных приборов учета — в 2020 году установлено 1 тыс. 798 умных счетчиков.