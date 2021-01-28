В Пензенской области в 2021 году регоператор организует работы по капремонту 502 домов ЖКХ

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту общего имущества 502 многоквартирных домов в Пензенской области, аккумулирующих средства на общем счете регионального оператора, планируется провести в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как и в прошлом году, в 2021-м наиболее масштабные работы запланированы по капитальному ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что всего в текущем году намечено выполнить капремонт 287 крыш, 53 фундаментов, 66 фасадов, в 11 домах заменить 40 лифтов, в 220-ти — внутридомовые инженерные системы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», минимальный ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установлен в Пензенской области на 2021 год в размере 9 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику.

Прежде он составлял 7 рублей 50 копеек.