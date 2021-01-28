EN
17:06:09 Четверг, 28 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году регоператор организует работы по капремонту 502 домов

12:27 | 28.01.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту общего имущества 502 многоквартирных домов в Пензенской области, аккумулирующих средства на общем счете регионального оператора, планируется провести в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области в 2021 году регоператор организует работы по капремонту 502 домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как и в прошлом году, в 2021-м наиболее масштабные работы запланированы по капитальному ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что всего в текущем году намечено выполнить капремонт 287 крыш, 53 фундаментов, 66 фасадов, в 11 домах заменить 40 лифтов, в 220-ти — внутридомовые инженерные системы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», минимальный ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установлен в Пензенской области на 2021 год в размере 9 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику.

Прежде он составлял 7 рублей 50 копеек.

Новости партнеров
Читайте также
«Лыжню России» планируется провести в Пензе 13 февраля Новая информация об авторе пейзажа из фондов пензенской галереи получена при реставрации
В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений В Пензе пройдет фестиваль «Открытый мир библиотек»
Пензенские триатлонисты вошли в список кандидатов в основной состав сборной России Пензенская область получит почти 280 млн. рублей на развитие приоритетных подотраслей АПК
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама