В Пензенской области минимальный взнос на капремонт останется на уровне 7 рублей 50 копеек ЖКХ

Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт останется в Пензенской области в 2020 году на уровне 7 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику.

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Соответствующее постановление регионального правительства подписано 31 октября.

В приложении к документу приводится перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, стоимость которых учитывалась при установлении размера взноса.

Кроме того, в нем указана оценочная стоимость капремонта многоквартирного дома, включающего в себя все услуги и работы из перечня минимально необходимых — в целом по зданию, а также в расчете на 1 кв. метр общей площади.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 и 2016 годах минимальный взнос на капремонт составлял в Пензенской области 6 рублей 90 копеек, в 2017 и 2018 — 7 рублей 20 копеек, в 2019 — 7 рублей 50 копеек.

