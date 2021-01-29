EN
17:54:46 Пятница, 29 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе планируется обустроить несколько площадок для сбора крупногабаритного мусора

09:32 | 29.01.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Возможность обустройства на муниципальных земельных участках площадок для складирования крупногабаритных отходов, где будут установлены специальные бункеры, рассматривается в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

В Пензе планируется обустроить несколько площадок для сбора крупногабаритного мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цивилизованные площадки, оборудованные бункерами, позволят сократить количество несанкционированных навалов в черте города», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший четверг, 28 января.

По информации пресс-службы администрации Пензы, предполагается, что 6–8 адресов для размещения таких площадок будет согласовано с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), при этом складирование крупногабаритного мусора будет для граждан бесплатным, а вывоз намечено осуществлять за счет средств муниципалитета.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске планируется достроить дом, который начали возводить более 20 лет назад Пензенский Минпром распределит субсидии на сумму 6 млн. рублей
Сожительнице убитого кузнечанина и ее приятельнице вынесен приговор Терапевт из Пензы удостоена почетной грамоты МВД России
«Лыжню России» планируется провести в Пензе 13 февраля В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама