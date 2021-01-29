В Пензе планируется обустроить несколько площадок для сбора крупногабаритного мусора ЖКХ

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Возможность обустройства на муниципальных земельных участках площадок для складирования крупногабаритных отходов, где будут установлены специальные бункеры, рассматривается в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Цивилизованные площадки, оборудованные бункерами, позволят сократить количество несанкционированных навалов в черте города», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший четверг, 28 января.

По информации пресс-службы администрации Пензы, предполагается, что 6–8 адресов для размещения таких площадок будет согласовано с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), при этом складирование крупногабаритного мусора будет для граждан бесплатным, а вывоз намечено осуществлять за счет средств муниципалитета.