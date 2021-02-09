Объекты «Т Плюс» в Пензе переведены в режим повышенной готовности ЖКХ

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Объекты «Т Плюс» в Пензе в условиях резкого похолодания переведены в режим повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 9 февраля.

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«Для увеличения температуры теплоносителя, поставляемого в магистрали города, включено дополнительное оборудование ТЭЦ-1 — энергетический котел №5 и водогрейный котел №1. Температура сетевой воды повышена до +96ºС», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сформированы аварийно-ремонтные бригады на источниках генерации и теплосетях, а также запасы топлива, утверждены графики круглосуточного дежурства ответственных лиц, проверена исправность спецтехники и оборудования, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения.

«Аварийные бригады энергетиков находятся в полной мобилизации и готовы к незамедлительному устранению технологических нарушений. Особое внимание уделяется бесперебойному теплоснабжению жилого фонда и социально значимых объектов Пензы», — отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что при обнаружении парения из-под земли, утечки, незакрытого или поврежденного люка тепловой камеры гражданам ни в коем случае нельзя приближаться к такому месту и парковать там автомобиль.

«О данных фактах необходимо сообщить по телефонам диспетчерской службы тепловых сетей: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00 (круглосуточно) или в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05», — говорится в тексте.