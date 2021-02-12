В Пензе «Т Плюс» в 2021 году вложит в теплосети и источники генерации 800 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. «Т Плюс» вложит 800 млн. рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию теплосетей и источников генерации в Пензе в 2021 году. Об этом журналистам сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

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«Для сравнения нужно сказать, что это почти на 300 млн. рублей больше, чем в прошлом году», — отметил он.

Сергей Мишанин уточнил, что по источникам генерации затраты оцениваются в 246 млн. рублей.

«Это средний, капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного генерирующего оборудования по электростанциям — первой станции, второй и котельной «Арбеково», ремонт зданий, сооружений и, что немаловажно, это ремонт дымовых труб», — пояснил главный инженер филиала.

Он добавил, что на приведение в порядок тепловых сетей планируется направить 554 млн. рублей, в том числе 190 млн. рублей на ремонт 3 км магистральных и 7,5 км квартальных сетей, 364 млн. рублей на перекладку изношенных участков.

Так, по словам Сергея Мишанина, на проспектах Строителей и Победы, улицах Московской и Леонова намечено осуществить перекладку теплосетей на участках протяженностью 400–500 метров.

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Он обратил внимание на то, что из общего объема средств, которые «Т Плюс» планирует в текущем году вложить в систему теплоснабжения муниципалитета, примерно 260 млн. рублей будет потрачено на имущество, приобретенное у МКП «Теплоснабжение города Пензы», включая квартальные сети и ЦТП.

Главный инженер филиала подчеркнул, что подготовка к летней ремонтной кампании уже стартовала: ведется работа по заключению контрактов с подрядными организациями и поставщиками материалов.

«После окончания отопительного сезона начнутся в первую очередь температурные испытания. В этом году мы планируем их провести по третьему эксплуатационному району, это Арбеково», — сказал Сергей Мишанин, добавив, что затем будут организованы гидравлические испытания.