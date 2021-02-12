Павел Овчаров объяснил изменение сумм в квитанциях за отопление ЖКХ

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Размер платы за отопление зависит от объема потребленного многоквартирным домом ресурса, поэтому суммы в квитанциях жителей Пензы каждый месяц меняются. Соответствующее разъяснение дал директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Павел Овчаров в ходе встречи с журналистами, состоявшейся на ТЭЦ-1.

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Комментируя замечания потребителей относительно того, что начисления за декабрь 2020 года оказались намного выше, чем за аналогичный месяц 2019-го, он напомнил, что средняя температура наружного воздуха составляла -10ºС и -3ºС соответственно.

«Чем ниже температура, тем жилой дом потребляет больше тепла», — подчеркнул Павел Овчаров.

По его словам, на конечную сумму также влияет ситуация в отдельно взятом доме: его конструктивные особенности, наличие системы погодного регулирования, качество проведенных работ по подготовке к отопительному сезону.

Павел Овчаров добавил, что проанализировал имеющиеся данные и пришел к выводу, что в среднем по однокомнатной квартире площадью 37 кв. метров в девятиэтажном доме за отопление было начислено 1 тыс. 800 рублей.

«Делю на 30 дней. Получается за сутки стоимость, чтобы в квартире было комфортно, тепло, 60 рублей. [...] Я думаю, это нормальная цена», — сказал он, отметив, что эта сумма сопоставима с двумя поездками на маршрутке.

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» особо обратил внимание на то, что дома с системой погодного регулирования, которых в Пензе насчитывается около 400, потребляют намного меньше тепловой энергии.