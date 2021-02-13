В Пензенской области предусмотрели возможность онлайн-голосования за проекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области теперь смогут голосовать за проекты благоустройства общественных территорий не только посредством заполнения бумажного бюллетеня, но и дистанционно — на интернет-портале, определяемом уполномоченным органом местного самоуправления. Соответствующие изменения внесены в порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в рамках реализации программ формирования комфортной (современной) городской среды.

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Теперь в решении об организации голосования уполномоченный орган должен будет указать способ его проведения: либо дистанционное голосование в электронной форме; либо дистанционное голосование в электронной форме и открытое голосование посредством заполнения участником бюллетеня одновременно.

В любом случае выразить свое мнение смогут граждане России, достигшие возраста 14 лет, имеющие паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства, и проживающие на территории соответствующего муниципального образования.

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10 февраля стало известно, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запустят общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства.

Предполагается, что на сайте будет собран перечень территорий для благоустройства в конкретном городе или регионе.

Голосование по ним во всех субъектах РФ пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год.

Регистрация пользователей будет осуществляться через госуслуги или соцсети.