Верхнюю часть улицы Московской в Пензе включат в программу благоустройства на 2021 год ЖКХ

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Большинство участников голосования по отбору общественной территории, подлежащей включению в муниципальную программу формирования современной городской среды в Пензе на 2021 год, высказались за благоустройство верхней части улицы Московской.

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Согласно протоколу конкурсной комиссии, опубликованному на сайте мэрии, в голосовании приняли участие 18 тыс. 91 человек, семь бюллетеней были признаны недействительными. За благоустройство верха улица Московской проголосовали 9 тыс. 7 человек, что составляет около 50% от общего числа участников.

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Проект создания сквера за дворцом единоборств «Воейков» поддержали 3 тыс. 623 человек (20%), за благоустройство сквера на улице Титова вблизи предприятия «Химмаш» высказались 846 жителей (4,8%), за приведение в надлежащий вид правого берега набережной реки Суры — 533 (2,9%).

За каждую из остальных 18 общественных территорий было отдано меньшее количество голосов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году по муниципальной программе формирования современной городской среды, состоялось в Пензе 25 июня.

В ходе него мэр Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин поддержали проект благоустройства верхней части улицы Московской.