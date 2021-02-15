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Губернатор отчитал мэра Пензы за неочищенные дороги и тротуары

10:00 | 15.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отчитал главу администрации Пензы Андрея Лузгина за неочищенные дороги и тротуары.

Губернатор отчитал мэра Пензы за неочищенные дороги и тротуары. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Козьи тропы» вдоль домов, тротуары — пройти невозможно! Пройти невозможно!», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к мэру в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 15 февраля.

Губернатор отметил, что «это хамство».

«А Вы мне еще хотели главу района Октябрьского [Андрея Гришина] на выдвижение на должность зама», — возмутился он.

По словам Ивана Белозерцева, когда «молодые приходят на должности, на них возлагают надежды, что будут работать».

«Где эта работа? Сидят по кабинетам. Посмотрите: все дороги засыпаны, пройти невозможно», — констатировал глава региона.

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