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Главой администрации Октябрьского района Пензы назначен Андрей Гришин

13:58 | 16.04.2020 | Политика

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Андрей Гришин назначен главой администрации Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Главой администрации Октябрьского района Пензы назначен Андрей Гришин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В четверг, 16 апреля, Андрей Васильевич [Гришин] приступил к исполнению возложенных на него обязанностей», — уточнили в мэрии.

15 апреля пост главы администрации Октябрьского района Пензы освободил Евгений Гусейнов, занимавший данную должность на протяжении около 4 лет.

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Гришин Андрей Васильевич родился в Пензе 27 июля 1986 года.

Окончил лицей современных технологий управления №2.

Имеет высшее образование.

В 2008 году начал трудовую деятельность в администрации Ленинского района Пензы, где занимал должность специалиста. Впоследствии был назначен заместителем главы администрации района.

В декабре 2015 года стал начальником управления ЖКХ Пензы. Освободил данный пост по собственному желанию 31 июля 2018 года.

После этого трудился в группе НЛМК.

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