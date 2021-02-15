Наталья Моисеева объяснила причины увеличения размера взноса на капремонт почти на 27% ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева объяснила причины увеличения размера минимального ежемесячного взноса на капремонт почти на 27% до 9 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику.

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«На самом деле взнос был в течение двух лет неизменным. При этом объем работ, который был в 2020 году выполнен, в полтора раза больше, чем выполнен объем в 2019 году. В этом году объем работ вырастет по сравнению с 2020-м еще на 30%», — сказала она в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции в понедельник, 15 февраля.

«Кроме этого, на увеличение взноса повлиял факт, что в прошлом году [...] принято было решение об освобождении [собственников в период с 1 апреля по 30 июня] от уплаты взноса на капитальный ремонт, то есть ежегодный платеж для населения в прошлом году уменьшился на 25%. Естественно, все эти факторы повлияли на размер взноса, который установлен с 1 января», — отметила Наталья Моисеева.