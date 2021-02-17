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В Малосердобинском районе более 7,5 тыс. человек остались без электричества

10:55 | 17.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Более 7,5 тыс. жителей Малосердобинского района Пензенской области остались без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, произошедшей около 2.00 в среду, 17 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к обледенению проводов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Малосердобинском районе более 7,5 тыс. человек остались без электричества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент ведутся восстановительные работы, организовано аварийное электроснабжение социально значимых объектов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что восстановить электроснабжение планируется к 11.00.

«Прокуратура Малосердобинского района проверит исполнение законодательства при обеспечении безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, а также соблюдение нормативных сроков устранения аварийной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на личном контроле у прокурора Пензенской области [Натальи Канцеровой]», — сказано в сообщении.

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