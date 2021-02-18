«ЭнергосбыТ Плюс» обнародовал информацию о крупнейших должниках за теплоэнергию в Пензе ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») обнародовал информацию о пяти крупнейших должниках за тепловую энергию.

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«По данным на 17 февраля, первое место в антирейтинге по-прежнему занимает МКП «Теплоснабжение города Пензы», имущество которого с 1 января 2021 года перешло в «Т Плюс». Долг предприятия составляет 238 млн. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в четверг, 18 февраля.

В нем добавляется, что АО «Пензтеплоснабжение» накопило долг в размере 18,4 млн. рублей, ООО «Строительные материалы» — более 11 млн. рублей.

Из текста следует, что в пятерку крупнейших неплательщиков также входят ООО «Сан-Лико-Инвест» и АО «Пензгорстройзаказчик».

«Сумма их долга — 3,3 млн. рублей и 2,8 млн. рублей соответственно», — уточняется в пресс-релизе.

По словам директора Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, долги за энергоресурсы негативно сказываются на финансировании текущего ремонта теплосетей.

Он напомнил, что компания активно ведет претензионно-исковую работу и последствия для должников могут быть серьезными вплоть до ограничения поставки теплоресурсов, наложения ареста на банковские счета и имущество.