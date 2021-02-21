Обнародованы промежуточные итоги работы по устранению дефектов в жилых домах в Заре ЖКХ

Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Промежуточные итоги работы по устранению дефектов в многоквартирных домах, построенных в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря по программе расселения аварийного и ветхого жилья, обнародованы на сайте мэрии.

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Согласно представленным сведениям, в доме №110 на улице Новоселов укреплен фундамент. Проведен мониторинг, по результатам которого осуществляется корректировка проектного решения по ремонту здания.

В домах №111 и №114 на улице Новоселов ведутся строительно-монтажные работы по ремонту фундамента. Их окончание запланировано на июнь и апрель соответственно.

По домам №112 и №115 разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы. Предстоит изыскать денежные средства на исполнение проектных решений.

По домам №5 и №6 на улице Сузюмова ведется подготовка проектной документации.