Фундамент дома №110 на улице Новоселов в Пензе укрепили с помощью составных свай
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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Работы по укреплению фундамента пятиэтажного дома №110 на улице Новоселов в Пензе, стартовавшие в мае 2020 года, завершены. Об этом сообщил заведующий кафедрой «Гидротехника и дорожное строительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС) Вячеслав Глухов в ходе выездного совещания, состоявшегося на объекте во вторник, 24 ноября.
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«Было принято решение усилить составными сваями, не копая под существующим фундаментом. Фундамент ниже», — сказал он, добавив, что во время работ строители руководствовались принципом «не навреди».
Вячеслав Глухов пояснил, что используемые сваи состоят из элементов диаметром 300 мм и длиной 400 мм.
По его словам, после необходимых подготовительных работ осуществлялось их вдавливание.
«В данном случае не требовались мощные гидравлические домкраты, хотя у нас есть 200-тонный домкрат. Они все были 50-тонные, но нагрузки, которые давались на сваи, до 30 тонн. Под этот дом сейчас подведено где-то порядка 6 тыс. тонн, то есть 40% нагрузки под зданием приняли на эти новые дополнительные сваи», — уточнил завкафедрой «Гидротехника и дорожное строительство».
Он особо обратил внимание на то, что за счет рваного напластования грунтов использовали сваи одного диаметра, но разной длины.
«Мы на той неделе закончили. [...] Все сегодня включено в работу», — отметил Вячеслав Глухов.
Он подчеркнул, что на данный момент наблюдается небольшая осадка — 2,3 мм, поскольку «грунт не сразу заканчивает свою работу».
По мнению Вячеслава Глухова, при благоприятном развитии событий к 25 декабря станет ясно, можно ли пересмотреть проект усиления надземной части дома и избежать расселения 3 и 5 этажей, ограничившись теми квартирами, в которых уже никто не живет.
«К этому ведется вся эта работа», — сказал он.
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В продолжение совещания врио заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил, что, не считая дома №110 на улице Новоселов, в Заре есть еще восемь проблемных домов.
«По двум экспертиза готова — и сметная часть, и техническая», — уточнил он.
В свою очередь врио первого заместителя председателя регионального правительства Виктор Кувайцев сообщил, что на проведение работ в одном доме деньги в бюджете есть, а для финансирования работ во втором муниципалитету необходима поддержка.
В ходе дальнейшего обсуждения был рассмотрен вопрос о выделении необходимых средств в рамках введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС), как это было и по дому №110.
«Давайте по ЧС», — согласился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Он поручил главе администрации Пензы Андрею Лузгину подготовить соответствующую служебную записку.
«Надо параллельно заходить на два дома», — сказал глава региона, обращаясь к Вячеславу Глухову.
Тот в свою очередь заверил, что полученный опыт и приобретенное оборудование теперь позволяют проводить работы одновременно на двух объектах.