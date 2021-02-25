В Пензе расторгнут контракт на строительство трех домов для переселения граждан ЖКХ

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Муниципальный контракт на строительство трех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, который был заключен МКУ «УКС Пензы» с ООО «Строй-Партнер» 29 декабря 2020 года, расторгнут по соглашению сторон.

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«Стороны не имеют и не будут иметь претензий друг к другу по выполнению условий контракта, а также в связи с досрочным расторжением контракта по соглашению сторон», — говорится в соглашении, подписанном начальником управления капитального строительства Пензы Игорем Умновым и гендиректором компании «Строй-Партнер» Станиславом Масляковым 2 февраля.

В нем добавляется, что смысл и значение данного соглашения понятны сторонам; обстоятельства, вынуждающие подписать документ на крайне невыгодных условиях, отсутствуют.

Цена контракта, который стороны решили расторгнуть, составляла 301 млн. 924 тыс. 740 рублей.

Работы по нему планировалось завершить к 15 ноября 2021 года.