Причину провала асфальта в районе улицы Чкалова устраняет ресурсоснабжающая компания ЖКХ

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Ресурсоснабжающая компания приступила к устранению причины провала асфальта на пересечении улиц Чкалова и Богданова в Пензе. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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«На минувшей неделе выявлен провал асфальтобетонного покрытия на пересечении улиц Чкалова и Богданова. Объект в работе у ресурсоснабжающей организации, эксплуатирующей эти инженерные коммуникации», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 марта.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Пензы Виталий Макаров обратил внимание на то, что во время весеннего перепада температур возможно образование новых дефектов асфальтобетонного покрытия.

«Держите на контроле», — потребовал он.

Виталий Макаров поручил держать в поле зрения те участки, где ресурсоснабжающие организации в последнее время устраняли аварии.

«Благоустройство должно быть восстановлено оперативно и качественно», — цитирует и.о. главы администрации Пензы пресс-служба мэрии.