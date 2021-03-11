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Из бюджета Пензенской области на приобретение коммунальной техники направят 50 млн. рублей

11:50 | 11.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 50 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на приобретение коммунальной техники в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из бюджета Пензенской области на приобретение коммунальной техники направят 50 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Закупка будет осуществляться в рамках реализации государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы».

В текущем году в ней примут участие 16 муниципальных образований: Пенза, Кузнецк, Заречный, Нижний Ломов, Тамала, Лунино, Вадинск, Малосердобинский, Наровчатский, Неверкинский сельсоветы, Мошковский сельсовет Бековского района, Беднодемьяновский сельсовет Спасского района, Ермоловский сельсовет Пензенского района, Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района, Индерский сельсовет Сосновоборского района и Усовский сельсовет Никольского района.

Приобретение техники будет осуществляться на условиях софинансирования: 90% будет выделено из регионального бюджета, 10% — из местных.

На 2022 год в бюджете области на эти цели также предусмотрено 50 млн. рублей. Ожидается, что в программе примут участие 19 муниципальных образований.

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