Из бюджета Пензенской области на приобретение коммунальной техники направят 50 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 50 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на приобретение коммунальной техники в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Закупка будет осуществляться в рамках реализации государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы».

В текущем году в ней примут участие 16 муниципальных образований: Пенза, Кузнецк, Заречный, Нижний Ломов, Тамала, Лунино, Вадинск, Малосердобинский, Наровчатский, Неверкинский сельсоветы, Мошковский сельсовет Бековского района, Беднодемьяновский сельсовет Спасского района, Ермоловский сельсовет Пензенского района, Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района, Индерский сельсовет Сосновоборского района и Усовский сельсовет Никольского района.

Приобретение техники будет осуществляться на условиях софинансирования: 90% будет выделено из регионального бюджета, 10% — из местных.

На 2022 год в бюджете области на эти цели также предусмотрено 50 млн. рублей. Ожидается, что в программе примут участие 19 муниципальных образований.