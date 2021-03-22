Работы по ликвидации подтоплений организованы на шести улицах Пензы — мэрия ЖКХ

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Работы по ликвидации подтоплений организованы на шести улицах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Подтопления ликвидируют на улицах Чаадаева, Дружбы, Долгорукова, Рябова, Антонова, Ростовской. Накануне, в воскресенье, откачивали талые воды с проспекта Победы, улиц Чаадаева, Калинина, Ростовской, Антонова», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что 22 марта на улицы города вышли 88 единиц техники МУП «Пензадормост» и 93 работника предприятия, которые, помимо ликвидации подтоплений, занимаются промывкой ливневой канализации, уборкой и вывозом снега, противогололедной обработкой дорог и другими видами работ.