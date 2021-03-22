EN
21:48:51 Понедельник, 22 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Работы по ликвидации подтоплений организованы на шести улицах Пензы — мэрия

11:29 | 22.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Работы по ликвидации подтоплений организованы на шести улицах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по ликвидации подтоплений организованы на шести улицах Пензы — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подтопления ликвидируют на улицах Чаадаева, Дружбы, Долгорукова, Рябова, Антонова, Ростовской. Накануне, в воскресенье, откачивали талые воды с проспекта Победы, улиц Чаадаева, Калинина, Ростовской, Антонова», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что 22 марта на улицы города вышли 88 единиц техники МУП «Пензадормост» и 93 работника предприятия, которые, помимо ликвидации подтоплений, занимаются промывкой ливневой канализации, уборкой и вывозом снега, противогололедной обработкой дорог и другими видами работ.

Новости партнеров
Читайте также
Второй этап реконструкции Сурского гидроузла ориентировочно обойдется в 1 млрд. рублей Евгения Шпигель заключена под стражу до 20 мая
Герметичность теплосетей в микрорайоне Арбеково проверят с помощью красителя Отменен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей
Водитель представительства пензенского правительства заключен под стражу на два месяца Замдиректора представительства пензенского правительства заключен под стражу на два месяца
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама