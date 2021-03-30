УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг «УБО» на квитанциях «ТНС энерго Пенза» ЖКХ

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала ненадлежащей рекламу услуг ООО «Управление благоустройства и очистки», размещенную ООО «ТНС энерго Пенза» на квитанциях на оплату электроэнергии и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов за ноябрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального УФАС.

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«В соответствии с ч. 10.3 ст. 5 федерального закона «О рекламе» не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения», — напоминается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что на оборотной стороне платежного документа компании «ТНС энерго Пенза» за ноябрь была размещена информация об оказании «Управлением благоустройства и очистки» дополнительных услуг для населения и юридических лиц по вывозу строительных, промышленных отходов и отходов от опиловки древесно-кустарниковой растительности с указанием контактных данных «УБО».

«Рынок предоставления данных услуг является конкурентным. В Пензе деятельность по вывозу строительных и промышленных отходов, отходов от опиловки древесно-кустарниковой растительности осуществляют иные организации», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что рекламораспространителю — ООО «ТНС энерго Пенза» — выдано предписание о прекращении нарушения.

«Материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены сотруднику пензенского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении», — сказано в пресс-релизе.