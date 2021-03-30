EN
19:54:47 Вторник, 30 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг «УБО» на квитанциях «ТНС энерго Пенза»

13:06 | 30.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала ненадлежащей рекламу услуг ООО «Управление благоустройства и очистки», размещенную ООО «ТНС энерго Пенза» на квитанциях на оплату электроэнергии и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов за ноябрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального УФАС.

УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг «УБО» на квитанциях «ТНС энерго Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с ч. 10.3 ст. 5 федерального закона «О рекламе» не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения», — напоминается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что на оборотной стороне платежного документа компании «ТНС энерго Пенза» за ноябрь была размещена информация об оказании «Управлением благоустройства и очистки» дополнительных услуг для населения и юридических лиц по вывозу строительных, промышленных отходов и отходов от опиловки древесно-кустарниковой растительности с указанием контактных данных «УБО».

«Рынок предоставления данных услуг является конкурентным. В Пензе деятельность по вывозу строительных и промышленных отходов, отходов от опиловки древесно-кустарниковой растительности осуществляют иные организации», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что рекламораспространителю — ООО «ТНС энерго Пенза» — выдано предписание о прекращении нарушения.

«Материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены сотруднику пензенского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
На трассе под Кузнецком столкнулись «Audi A6», «МАЗ» и автобус «ПАЗ» Убрана насыпь, которую возвели при строительстве Бакунинского моста в Пензе
В Пензенской области окажут информационную поддержку диаспорам В регионе завершается работа по внесению изменений в документы в области национальной политики
В Пензе подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты Мэр Пензы потребовал убрать мусор с газонов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама