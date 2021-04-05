«Т Плюс» направит 12 млн. рублей на капремонт турбогенератора №5 ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. 12 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт турбогенератора №5 производственной мощностью 60 МВт, относящегося к основному оборудованию пензенской ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Специалисты Чебоксарского филиала «Энергоремонт Плюс» в течение двух месяцев выполнят типовые и сверхтиповые работы, включающие замену 28-ой ступени ротора низкого давления», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ремонт проводится в рамках программы технического перевооружения и подготовки к следующему отопительному периоду.

Как отметил заместитель технического директора пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман, это первый капитальный ремонт основного оборудования в текущем году.

«Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить надежность и экономичность работы турбоагрегата и станции в целом», — подчеркнул он.

В 2021 году компания «Т Плюс» планирует вложить в ремонт, реконструкцию и модернизацию энергооборудования в Пензе 800 млн. рублей, из них 246 млн. рублей будет направлено на подготовку источников генерации.