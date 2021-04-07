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В Пензе планируется провести презентацию проектов благоустройства общественных территорий

16:02 | 07.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Презентацию проектов благоустройства общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», планируется провести в Пензе.

В Пензе планируется провести презентацию проектов благоустройства общественных территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подготовка к мероприятию стала главной темой рабочего совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 7 апреля.

«На голосование вынесены 25 территорий, по поводу которых к нам обращались жители, депутаты и инициативные группы», — напомнил первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров.

Он добавил, что по многим объектам подготовлены эскизы, которые доступны на сайте управления ЖКХ города.

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«В ходе презентации можно будет подробнее рассказать о задумках архитекторов и ответить на вопросы горожан», — сказал первый вице-мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, презентацию намечено провести в большом зале мэрии.

Рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые предлагается благоустроить в 2022 году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на портале 58.gorodsreda.ru.

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