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Онлайн-голосование за проекты благоустройства общественных территорий стартует 26 апреля

15:03 | 10.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Жители Пензы в возрасте 14 лет и старше смогут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по отбору общественных территорий, которые предлагается благоустроить в 2022 году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, в период с 26 апреля по 30 мая на портале 58.gorodsreda.ru. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

Онлайн-голосование за проекты благоустройства общественных территорий стартует 26 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, гражданам будет предложено 25 общественных территорий, полный перечень которых размещен на сайте УЖКХ.

В их числе Александр Юлин назвал скверы за дворцом единоборств «Воейков»; между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова; «Химмаш»; «Комсомольский»; «Пионерский»; сквер студенческих отрядов; лестничный марш от памятника «Первопоселенец» до Спасо-Преображенского мужского монастыря; зону отдыха у Арбековских прудов и другие общественные территории.

Александр Юлин уточнил, что годовой лимит средств по указанной программе составляет 98 млн. рублей.

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