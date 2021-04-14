«Горводоканал» проведет аварийно-восстановительные работы на коллекторе на проспекте Строителей ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») проведут аварийно-восстановительные работы на коллекторе на проспекте Строителей в Пензе, в месте расположения которого в среду, 14 апреля, провалился асфальт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Этот канализационный коллектор находится в изношенном состоянии, и, хотя «Горводоканал» старается поддерживать его нормальное функционирование и ранее выполнил перекладку основного аварийного участка, он продолжает являться одним из наиболее проблемных объектов. Ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации; нагрузка в этот период увеличивается на 40–50%», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по этой же причине аналогичная аварийная ситуация на коллекторе произошла 4 апреля.

«В тот раз аварийная бригада переложила более 12 метров аварийного участка трубопровода, после чего этот объект находился на ежедневном контроле», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что после возникновения нового провала бригада «Горводоканала» оперативно прибыла на место с целью установки временного ограждения с предупреждающими знаками для предотвращения возможных ДТП.

Из пресс-релиза следует, что аварийно-восстановительные работы будут начаты в четверг, 15 апреля.

«Планируется перекладка порядка 17 метров аварийного участка трубопровода диаметром 500 мм», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что после завершения ремонта данный участок дороги будет заасфальтирован.