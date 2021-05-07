Начат капремонт участка теплосети на проспекте Победы в Пензе ЖКХ

Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Движение по двум полосам дороги на проспекте Победы в Пензе по направлению в центр города ограничено в связи с началом работ по капитальному ремонту участка теплосети между остановками «Буратино» и «Памятник Победы». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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«До 31 июля специалисты заменят изношенный трубопровод диаметром 400 мм протяженностью 386 метров», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что в 2021 году компания «Т Плюс» вложит 800 млн. рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию энергооборудования в Пензе: 246 млн. рублей будет направлено на подготовку источников генерации, 554 млн. рублей — в обновление и ремонт теплосетей.