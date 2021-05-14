В Пензе в 2021 году планируется капитально отремонтировать более 18 км теплосетей ЖКХ

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Теплоснабжающие и теплосетевые организации Пензы планируют в 2021 году капитально отремонтировать более 18 км теплосетей в однотрубном исчислении, что значительно больше, чем в 2020-м, когда было приведено в порядок 8,57 км. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин в ходе заседания штаба по благоустройству, состоявшегося в мэрии 13 мая.

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По его словам, также намечены мероприятия по подготовке ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 73 котельных, 155 центральных тепловых пунктов и 14 насосных станций к предстоящему отопительному сезону.

Александр Юлин отметил, что продолжительность отопительного сезона 2020–2021 годов составила 200 календарных дней.

«Устранение технологических нарушений выполнялось в сроки, не превышающие 24 часов, без последствий для потребителей и абонентов. Все проводимые работы были связаны с износом тепловых сетей», — цитирует начальника УЖКХ Пензы пресс-служба мэрии.