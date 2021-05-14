Жители Пензы задолжали за теплоресурсы 290 млн. рублей — «ЭнергосбыТ Плюс» ЖКХ

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Жители Пензы задолжали Пензенскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») 290 млн. рублей. Об этом сообщил директор филиала Павел Овчаров.

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«Ресурсоснабжающая организация в рамках акции «Внимание, должник!» размещает на информационных досках многоквартирных домов объявления с суммами задолженности жильцов за тепло и ГВС [горячее водоснабжение], делает SMS-рассылку неплательщикам. Эти мероприятия направлены на повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг и не нарушают права граждан по закону «О защите персональных данных», — отметил он.

Павел Овчаров обратил внимание на то, что своевременное внесение платы за тепло и горячую воду позволит избежать проблем финансового и юридического характера, в том числе наложения ареста на имущество, транспортные средства, расчетные счета, запрета на осуществление регистрационных действий в отношении объектов недвижимости и ограничения выезда за границу.

Помимо этого, по информации Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», задержка платежей сказывается на финансировании работ по ремонту теплосетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, поэтому представители организации рекомендуют не откладывать оплату квитанций за апрель, которые уже начали приходить горожанам.