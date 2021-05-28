Андрей Гришин назвал вакханалией происходящее на контейнерных площадках ЖКХ

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин назвал вакханалией происходящее на контейнерных площадках.

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«В этом году с весны происходит просто какая-то вакханалия. Контейнерные площадки у нас заваливают в таких объемах ветками и мусором, что мы на некоторых площадках, двумя машинами в день вывозя по 100 «кубов», неделю вывозим. [...] Затраты у нас на некоторых площадках уже перевалили за 100–150 тыс. рублей», — сказал он в ходе 23-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 мая.

По словам Андрея Гришина, для того, чтобы контейнерные площадки содержались должным образом, необходимо увеличить финансирование на эти цели и передать органам местного самоуправления полномочия по привлечению виновных лиц к ответственности за несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов по ст. 3.5 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях.

«Чтобы их отремонтировать и содержать, нужны денежные средства, которых у нас сейчас, к сожалению, хватает только на уборку», — отметил глава администрации.

Он сообщил, что в 2020 году на территории Октябрьского района было размещено 243 контейнерные площадки, из которых 125 находилось на муниципальных участках, 118 — на придомовых территориях.

«Всего на оказание услуг по уборке затрачено было 2,7 млн. рублей. Здесь стоит отметить, что уборка включает в себя просто подбор мусора, который выпадает из бункеров. То есть то, что складируется в виде веток, строительных материалов, в контракт не входит. Это вывозится отдельно и считается как несанкционированный навал мусора», — уточнил Андрей Гришин.