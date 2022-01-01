Проект «Мой благоустроенный двор» планируется реализовать в 2022–2024 годах ЖКХ

Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Проект «Мой благоустроенный двор» планируется реализовать в Пензенской области в 2022–2024 годах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2022 года на протяжении трех лет мы будем реализовывать проект «Мой благоустроенный двор». Он будет включать в себя ежегодное обновление не менее 30 дворов в областном центре», — проинформировал Олег Мельниченко первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в ходе посещения набережной реки Суры в минувший понедельник, 7 июня.

Он добавил, что в проекте также смогут участвовать и другие муниципальные образования.

По его словам, финансирование намечено осуществлять за счет регионального и муниципального бюджетов, а отбор территорий проводить путем голосования.

«Только по решению жителей мы будем считать работы выполненными, а двор — реконструированным», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.