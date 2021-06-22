Предстоящее отключение воды в Пензе затронет две трети потребителей — Юрий Ильин ЖКХ

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Отключение водоснабжения, запланированное на предстоящую среду, 23 июня, затронет две трети потребителей в Пензе. Об этом сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Юрий Ильин.

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«Завтра планируется большое отключение водоснабжения. Это связано с работами, которые будут проводиться в жилом комплексе «Райки». Подрядчик совместно с нами будет производить переврезку сетей многоквартирного дома. Отключено будет порядка 2/3 потребителей города», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 22 июня.

Юрий Ильин добавил, что в период отключения решено также провести регламентные работы.

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«Мы поставим шесть новых комплектов задвижек на тех участках, на которых их раньше не было. Это позволит нам в случае аварийных ситуаций на тех или иных участках сети сократить количество отключаемых многоквартирных домов», — пояснил он.

Главный управляющий директор «Горводоканала» обратил внимание на то, что за последние годы ситуация с длительными отключениями в связи с авариями на сетях водоснабжения кардинально изменилась.

«Под аварийные ремонтные работы чтобы у нас отключалось полгорода — такого нет. Это вот как раз [дает эффект] планомерная работа по замене запорной арматуры», — констатировал Юрий Ильин.