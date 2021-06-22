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Юрий Ильин прокомментировал планы по перекладке коллектора на проспекте Строителей в Пензе

15:19 | 22.06.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Юрий Ильин прокомментировал планы по перекладке изношенного канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе, в месте расположения которого в 2020–2021 годах неоднократно происходил провал грунта.

Юрий Ильин прокомментировал планы по перекладке коллектора на проспекте Строителей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы в настоящий момент ведем работы по проектированию данного коллектора. [...] Ремонтные работы будут производиться путем прокладки параллельной ветки коллектора по противоположной стороне улицы с последующими переврезками потребителей. Диаметр коллектора мы увеличиваем: если он был раньше 600 мм, то сейчас становится 700 мм. Это связано с активной застройкой жилого сектора в районе Арбеково», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 22 июня.

По словам Юрия Ильина, работы планируется начать в текущем году.

«Постараемся если не в этом, то в начале следующего года работы завершить для того, чтобы мы не испытывали подобных проблем в весенний период», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 июня 2021 года главный управляющий директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Юрий Ильин в ходе встречи с представителями бизнеса заявил, что перекладка канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе оценивается примерно в 96 млн. рублей.

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