Ильин разъяснил позицию «Горводоканала» по поводу начисления платы за ПДК и НВС ЖКХ

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Юрий Ильин разъяснил представителям пензенского бизнеса ситуацию с начислением платы за превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в составе сточных вод и негативное воздействие на сети (НВС) в ходе круглого стола, состоявшегося в торгово-промышленной палате региона.

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Обращаясь к присутствующим, он акцентировал внимание на том, что данные денежные средства, которые взимаются с хозяйствующих субъектов, не являются доходами предприятия — они имеют целевой характер и должны расходоваться только на определенные направления.

«Первое — это уплата налогов с поступивших платежей. Второе — это внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. И третье — это мероприятия производственной и инвестиционной программ», — сказал руководитель «Горводоканала».

Юрий Ильин отметил, что в последние годы в России прослеживается тренд на усиление ответственности за экологические нарушения.

«Государство четко, последовательно, жестко отстаивает свои интересы в экологической повестке и, соответственно, обязывает силами Росприроднадзора в первую очередь соблюдать эти требования все субъекты рынка», — подчеркнул он.

По его словам, за нарушения экологических требований предусмотрена ответственность как для бизнеса, сбрасывающего стоки, не соответствующие нормативам, так и для «Горводоканала», который их принимает, направляет по сетям и после обработки на очистных сооружениях сбрасывает в реку Суру.

Говоря о произошедшем с 1 июля 2020 года увеличении сумм, взимаемых с бизнеса, Юрий Ильин особо обратил внимание на то, что плата за превышение предельно допустимых концентраций устанавливается на городском уровне, а за негативное воздействие на окружающую среду — на федеральном.

Он уточнил, что в прошлом году было принято постановление мэрии, в соответствии с которым из 26 нормированных показателей 17 стали мягче, при этом расчет стал осуществляться по более жесткой — федеральной — формуле, поскольку утратило силу постановление правительства Пензенской области от декабря 2019 года, которым плата за превышение допустимых величин для отдельных водопользователей была занижена в 20–30 раз.

Возвращаясь к целевому характеру расходования средств, получаемых в качестве платы за ПДК и НВС, Юрий Ильин напомнил, что Росприроднадзором согласован план снижения сбросов загрязняющих веществ, разработанный «Горводоканалом», которым, в частности, предусмотрена подготовка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию очистных сооружений канализации (ОСК).

«В настоящий момент мы объявили уже конкурсные процедуры. В начале июля мы должны будем заключить договор с проектировщиком очистных сооружений», — пояснил он.

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Юрий Ильин сообщил, что, по предварительным данным, реконструкция очистных сооружений канализации оценивается примерно в 4,3–4,5 млрд. рублей.

По его мнению, реализовать столь масштабный проект в Пензе можно при условии включения объекта в одну из федеральных программ, например, «Оздоровление Волги», однако пока такое решение не принято.

Главный управляющий директор «Горводоканала» добавил, что комплексная реконструкция предполагает в первую очередь усовершенствование биологической очистки сточных вод, а что касается механической, то предприятие уже начало поэтапную модернизацию.

Так, по его словам, в 2019 году стартовала реконструкция оборудования в здании решеток первой очереди на ОСК стоимостью примерно 24 млн. рублей без НДС, до 2023-го планируется вложить 16,8 млн. рублей без НДС в модернизацию лаборатории, в 2021-м начато техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила стоимостью 21,5 млн. рублей без НДС, в ближайшие три года намечено направить около 18,2 млн. рублей без учета НДС на замену двух илосребов, а также предусмотрена модернизация насосных станций — затраты на подготовку документации составят 8 млн. рублей, непосредственно на работы — примерно 28 млн. рублей без НДС.

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Кроме того, Юрий Ильин сообщил, что по итогам рабочей встречи с врио губернатора Олегом Мельниченко в план добавлены работы на коллекторе, расположенном на проспекте Строителей в Пензе, где неоднократно происходили провалы на проезжей части.

«Коллектор идет первой полосой, сопряжен с движением общественного транспорта, поэтому совместно принято решение работы в этом году провести, в том числе за счет платы за негативное воздействие на сети. Общая сумма финансирования работ составит порядка 96 млн. рублей, это с НДС уже», — уточнил он.

Главный управляющий директор «Горводоканала» предложил представителям бизнес-сферы, руководствуясь изменениями в законодательстве, последовать примеру предприятия и тоже утвердить план по снижению сбросов, что впоследствии позволит засчитать вложенные в реконструкцию средства в счет платы за ПДК и НВС.

При этом его главная рекомендация касалась строительства на производствах локальных очистных сооружений.

«Если вы хотите меньше платить, сбрасывайте нормальные сточные воды с предельно допустимой концентрацией [загрязняющих веществ]. Вот и все, что нужно делать, чтобы не платить штрафы», — подчеркнул Юрий Ильин.