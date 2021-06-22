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Объем вложений «Т Плюс» в теплосетевое хозяйство Пензы в 2021-м превысит показатель за предыдущие 3 года

16:50 | 22.06.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Инвестиции «Т Плюс» в теплосетевое хозяйство Пензы в 2021 году превысят объем средств, направленных компанией на аналогичные цели за предыдущие три года. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

Объем вложений «Т Плюс» в теплосетевое хозяйство Пензы в 2021-м превысит показатель за предыдущие 3 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За последние три года компания «Т Плюс» вложила порядка 1 млрд. рублей. Это позволило снизить количество дефектов на тепловых сетях на 50%, снизить подпидку с 500 тонн [в час] до практически 200. [...] В ремонтную кампанию этого года планируем вложить 1,1 млрд. [рублей]. То есть это не 1 млрд. за три года, а 1,1 млрд. [за один год]», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 22 июня.

Петр Пашнин уточнил, что в текущем году намечено переложить 3,5 км магистральных сетей и 52 км квартальных, а также провести реконструкцию 14 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

«Ранее мы меняли порядка 10 км сетей, [...] в этом году практически 60. Такой замены не было никогда в городе Пензе. Но в следующем году, сразу хочу забежать вперед, планируем еще больше увеличить. К этому идем», — отметил директор филиала компании «Т Плюс».

Таким образом, по его словам, в 2021 году начато планомерное качественное улучшение теплосетевой инфраструктуры города.

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