Энерго- и водоснабжение в Кузнецке восстановлено после разгула стихии ЖКХ

Кузнецк, 30 июня 2021. PenzaNews. Энерго- и водоснабжение, нарушенное в городе Кузнецке Пензенской области в результате разгула стихии в минувший вторник, 29 июня, восстановлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Неблагоприятные погодные условия привели к определенным нарушениям, возникли перебои с электроснабжением, которые в том числе привели к остановке Южного водозабора. В результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередач, повреждение газовых магистралей, затруднение дорожного движения. Была прекращена подача электроэнергии на ряд микрорайонов. Произошли локальные подтопления домов частного сектора, подвалов многоквартирных домов и производственных зданий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что были повреждены крыши двух жилых домов.

«В течение ночи в единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей поступило около 100 заявок по различным вопросам. Проводились работы по откачке воды, ликвидации последствий падения деревьев, восстановлено электроснабжение Южного водозабора», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что в среду, 30 июня, восстановительные работы продолжаются с максимальным привлечением ресурсов коммунальных служб.