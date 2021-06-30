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На прямую линию с Путиным поступило обращение по поводу качества воды в Пензенской области

17:55 | 30.06.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Обращение по поводу качества воды в Пензенской области поступило в адрес президента России Владимира Путина во время ежегодной прямой линии.

На прямую линию с Путиным поступило обращение по поводу качества воды в Пензенской области

Фото: Kremlin.ru

«Вместо воды течет грязная жижа. Умыться просто невозможно, даже не говорю о том, чтобы ее пить», — зачитала текст обращения ведущая Екатерина Березовская.

Комментируя услышанное, Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в сфере водоснабжения в целом.

«Что там на самом деле происходит в этой сфере? Ну, всем хорошо известно, тем не менее повторю. Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов, потому что покупательная способность [снизилась], особенно в пандемийный период, когда реальные доходы у многих граждан упали», — отметил он.

Глава государства добавил, что в этих условиях повышение тарифов — «очень сложное решение».

«Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным. Вот и все», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что именно поэтому было решено выделить регионам средства на реализацию инфраструктурных проектов.

«Непосредственно на ЖКХ 150 млрд. рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния, и через «Дом.рф» еще 150 млрд. рублей. 500 млрд. [рублей] в целом на инфраструктуру. Все это источники, из которых [...] будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно на уровне регионов готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения. Документы должны быть оформлены должным образом», — сказал президент России.

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