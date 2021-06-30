Прокуратура начала проверку после обращения по поводу качества воды в Пензенской области ЖКХ

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту обращения, касающегося качества воды в Пензенской области, которое поступило в адрес президента России Владимира Путина во время ежегодной прямой линии.

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«В эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» одной из ведущих был озвучен вопрос жителя Пензенской области о плохом качестве питьевой воды. Прокуратура Пензенской области организовала проверку указанной информации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«При наличии оснований органами прокуратуры будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.