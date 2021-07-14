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В Кузнецке введена в эксплуатацию вторая станция обезжелезивания

17:30 | 14.07.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 14 июля 2021. PenzaNews. Вторая станция осветления и обезжелезивания воды введена в эксплуатацию в Кузнецке Пензенской области в среду, 14 июля.

В Кузнецке введена в эксплуатацию вторая станция обезжелезивания

Фото: Pnzreg.ru

В торжественном мероприятии, организованном по этому случаю, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, а также руководители Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — председатель наблюдательного совета Сергей Степашин и генеральный директор, председатель правления Константин Цицин.

Объект производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки построен на территории водозаборного узла №8 в рамках реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках мероприятия Сергей Степашин вручил директору кузнецкого МУП «Водоканал», которому присвоен статус «Образцовое предприятие ЖКХ», Валерию Горину знак отличия и памятный диплом.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ, статус образцовых по всей стране имеют лишь два десятка предприятий, а в Пензенской области его пока удостоен только «Водоканал».

«Я хочу вас, во-первых, поздравить с этим; во-вторых, сказать вам огромное спасибо», — подчеркнул Сергей Степашин.

К этим словам присоединился Олег Мельниченко, который также отметил эффективную работу МУПа.

«Я думаю, что ваш труд очень нужен жителям города Кузнецка», — сказал он.

В свою очередь Валерий Горин заверил, что коллектив предприятия и дальше будет ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач.

«В городе была большая многолетняя проблема с качеством воды. Два года назад был сделан первый шаг, чтобы решить ее. На Южном водозаборе была построена станция обезжелезивания, [...] она питает сейчас чистой водой больше половины города Кузнецка. С пуском новой станции проблема качества воды в городе будет решена. Все это стало возможным благодаря совместным усилиям федеральной, региональной, местной власти», — сказал он.

После завершения церемонии официальные лица переместились на улицу Кирова, где дому №168 присвоен статус «Дом образцового содержания». В торжественной обстановке руководству ТСЖ «Монолит» был вручен знак отличия.

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