Имущество кузнецкого «Водоканала» предлагается передать в концессию ЖКХ

Кузнецк, 20 июля 2021. PenzaNews. Письмо с предложением передать имущество МУП «Водоканал» в концессию поступило в адрес главы администрации города Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского.

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«На мое имя поступило письмо с предложением заключить концессию в отношении «Водоканала». Я обязан документы отправить на рассмотрение собрания представителей, и отправлю», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 19 июля.

Сергей Златогорский обратил внимание на то, что с учетом значимости предприятия для города к рассмотрению данного вопроса необходимо подойти со всей ответственностью.

«У нас в части «Водоканала», например, есть большая проблема, насколько я понимаю, очистных сооружений с износом 95%. Мы в таком виде оставляем потомкам или все-таки начнем делать? Понимаю, что этот процесс на порядок дороже, чем обе станции обезжелезивания, и [дольше] по срокам. Если за 5 лет все это решить, это будет быстро. Поэтому ничего келейного здесь быть не должно. Все должно быть объективно, честно, по-государственному», — отметил мэр.

Он поручил отделу городского хозяйства администрации Кузнецка проработать данный вопрос, изучить последние изменения в законодательстве, а также запросить мнения профильных ведомств относительно перспективы заключения концессионного соглашения.