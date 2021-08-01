В Пензе создан городской штаб по газификации ЖКХ

Пенза, 1 августа 2021. PenzaNews. Городской штаб по газификации создан в Пензе в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года в части догазификации домовладений. Соответствующее постановление №1121 подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

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Согласно документу, в состав штаба вошли 11 человек.

Руководителем городского штаба по газификации назначен вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов.

Замещать его будет вице-мэр по городскому хозяйству Павел Якунин.

Секретарь штаба — начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы Виталий Кузькин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на реализацию программы догазификации в Пензенской области планируется направить более 3 млрд. рублей.

По словам врио губернатора Олега Мельниченко, догазификации подлежит 323 населенных пункта — 26 тыс. 807 хозяйств.