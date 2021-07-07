На программу догазификации в Пензенской области направят более 3 млрд. рублей — Мельниченко Общество

Верхняя Елюзань, 7 июля 2021. PenzaNews. Более 3 млрд. рублей будет направлено на реализацию программы догазификации в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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По его словам, догазификации подлежит 323 населенных пункта региона.

«Это где-то 26 тыс. 807 хозяйств — домов, к которым в соответствии с поручением президента [...] бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения. [...] Срок на это отпущен достаточно небольшой — полтора года. К 31 декабря 2022 года все работы по догазификации на территории региона должны быть завершены», — сказал Олег Мельниченко журналистам после церемонии ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления в Городищенском районе в среду, 7 июля.

Он отметил, что для решения организационно-технических вопросов с ПАО «Газпром», за счет которого будут проводиться соответствующие работы, сформирован штаб во главе с врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым.

В свою очередь заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, который также принимал участие в мероприятии, пояснил, что реализация программы предусматривает создание регионального оператора.

Он предположил, что его возглавит генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов.

«Это произойдет все после 1 августа», — уточнил Юрий Пахомовский.

Говоря о расходах, которые будут нести граждане в связи с необходимостью прокладки сетей в границах земельного участка и жилого дома, он подчеркнул, что это будут небольшие средства.

Юрий Пахомовский добавил, что в типовой набор оборудования, которое планируется предлагать жителям, намечено включить двухконтурный газовый котел, плиту и счетчик.

«Вот такой набор оборудования в каждом регионе будет посчитан и будет предоставлен как опция для того, чтобы мог приобрести каждый владелец», — сказал он.