В Пензенской области начат прием заявок на догазификацию ЖКХ

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза» начало прием предварительных заявок на догазификацию в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Подать заявку можно через личный кабинет на сайте Penzaoblgaz.ru, в клиентском центре компании, а также на портале единого оператора газификации», — сказано в тексте.

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В нем поясняется, что к заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок, который предстоит газифицировать.

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Единый оператор газификации (ЕОГ) — центр ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. Решением правительства России статусом ЕОГ наделена дочерняя структура группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация».