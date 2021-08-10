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Мельниченко в ходе визита в Кузнецк поинтересовался мнением ветерана о качестве воды

19:57 | 10.08.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 10 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Кузнецк навестил 102-летнего участника Великой Отечественной войны Александра Казимирова, у которого среди прочего поинтересовался качеством воды.

Мельниченко в ходе визита в Кузнецк поинтересовался мнением ветерана о качестве воды

Фото: Pnzreg.ru

По словам ветерана, в последнее время качество водопроводной воды значительно улучшилось.

«Вода хорошая стала, а то желтая была. Сейчас нормальная», — сказал Александр Казимиров.

С ним согласилась родственница Александра Казимирова, которая поблагодарила Олега Мельниченко.

«Это не мне спасибо. Это президентская программа», — возразил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, во время визита врио губернатора долгожитель поделился с ним историей своего боевого и трудового пути.

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В Кузнецке введена в эксплуатацию вторая станция обезжелезивания

В 2018 году в Кузнецке на водозаборе «Южный» в рамках концессионного соглашения была введена в эксплуатацию автоматизированная блок-модульная станция обезжелезивания воды. По официальным данным, это позволило обеспечить качественной питьевой водой 54% населения города.

В июле 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» была запущена вторая станции осветления и обезжелезивания воды на территории водозаборного узла №8. Ввод данного объекта позволил полностью решить проблему качества питьевой воды в городе.

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