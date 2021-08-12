Власти Пензы отобрали 16 дворов на муниципальной земле, где обустроят игровые и спортплощадки ЖКХ

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Власти Пензы отобрали 16 дворовых территорий, расположенных на муниципальной земле, где будут оборудованы новые игровые и спортивные площадки на средства, выделенные из регионального бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Там, где элементы расположены на муниципальной земле, работы организует управление ЖКХ города. Адреса определены на основе обращений граждан», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ближайшее время будет объявлен аукцион по определению подрядной организации, которая займется обустройством площадок.

Из сообщения следует, что новые игровые и спортивные элементы будут установлены на дворовых территориях, расположенных по адресам: улица Островского, 2, 4, 18, проспект Победы, 24; улица Кронштадтская, 11 и 13; улица Кронштадтская, 3; улица Сумская, 7 и 9; улица Лядова, 22, проспект Строителей, 59; улица Ленина, 17; улица Ново-Казанская, 10, 14, 18 и 20; улица Луначарского, 49; улица Клары Цеткин, 59, 63, 65 и 69; улица Чаадаева, 91А; улица Пролетарская, 52, улица Дзержинского, 33; улица Пушанина, 13; улица Мира, 2 и 6, улица Ленинградская, 9 и 9А; улица Калинина, 103, 105, 105А, 1-й проезд Лобачевского, 1; улица Ленинградская, 1, 2, улица Попова 20 и 22; улица Металлистов, 2 и 2А, улица Калинина, 84 и 86, улица Гоголя, 85, проезд Калинина, 2.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ Пензы Станислава Зотцева, предварительно был проведен осмотр дворов.

«Места отбирались с учетом расположения коммуникаций. Таким образом, отобрано 16 территорий во всех четырех районах города, на которых в текущем году будет проведена установка новых элементов», — сказал он.