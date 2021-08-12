В Пензе распределят гранты на поддержку инициатив жителей ЖКХ

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Администрация Пензы объявила о проведении второго в 2021 году городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей.

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Прием заявок на него стартовал 9 августа и продлится по 7 сентября.

Стать участниками конкурса могут ТОСы, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации, а также не являющиеся казенными учреждениями НКО, в частности, ТСЖ и ЖСК.

Согласно скорректированному порядку о предоставлении грантов, изменения в который были внесены постановлением мэрии №1178/1 от 5 августа 2021 года, заявки участников могут быть поданы по трем направлениям.

Первое — «Повышение комфортных и (или) безопасных условий проживания граждан». Проекты могут предусматривать благоустройство зон отдыха, создание и ремонт детских и спортивных площадок, организацию мест для стоянки автомобилей, модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, обновление дорожного полотна и другие виды работ.

Второе направление — «Улучшение состояния жилищного фонда» — предполагает реализацию проектов, направленных на ремонт общего имущества МКД и благоустройство придомовой территории.

В рамках третьего направления — «Организация общественно полезных мероприятий» — будет поддержана деятельность различных клубных формирований и инициаторов спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научно-познавательных и других событий.

Гранты в размере не более 2 млн. рублей будут предоставляться на условиях софинансирования со стороны жильцов. Оно должно составлять не менее 0,1% от стоимости проекта.

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По словам начальника отдела по реализации социальной политики и развитию местного самоуправления администрации Пензы Светланы Чернецовой, планируется распределить средства в сумме 26 млн. рублей.

«Исходя из того, что максимальный размер гранта может составлять не более 2 млн. рублей, в Пензе [...] может появиться еще 13 современных игровых и спортивных комплексов», — сказала она.

Руководитель отдела обратила внимание на то, что благоустраиваемая территория должна располагаться на земельном участке, входящем в состав общего имущества МКД.

«В связи с этим к заявке в обязательном порядке необходимо приложить протокол собрания собственников жилья МКД с принятыми решениями об участии в конкурсе, об утверждении комплекса работ, о согласии софинансирования за счет средств жителей и согласии принять многофункциональный комплекс в состав общего имущества», — цитирует Светлану Чернецову пресс-служба мэрии.