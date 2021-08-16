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Подача горячей воды будет ограничена на Южной поляне в Пензе 17–23 августа

15:35 | 16.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Подача горячей воды будет ограничена на Южной поляне в Пензе с 8.00 предстоящего вторника, 17 августа, до 24.00 понедельника, 23 августа, в связи с началом ежегодного ремонта внутристанционных трубопроводов сетевой воды на ТЭЦ-2. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Подача горячей воды будет ограничена на Южной поляне в Пензе 17–23 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что временное отключение затронет жителей домов на улицах Калинина, Ватутина, Краснова, Лобачевского, 1-м, 2-м и 3-м проездах Лобачевского, улицах Металлистов, Красной, Богданова, Гоголя, Красная горка, Тамбовской, на Малом проезде Свердлова, улицах Свердлова, Куйбышева, Баумана, Мебельной, Терновского, Набережная реки Мойки, Чкалова, Маршала Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатной, а также на улице Володарского, 56 и 58, Лермонтова и Советской.

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«Получить дополнительную информацию о снабжении теплоресурсами или сообщить о возникновении нештатной ситуации на тепловых сетях можно в оперативно-диспетчерской службе пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс»: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — отмечается в тексте.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Мишанина, в межотопительный период на объектах теплосетевого хозяйства Пензы проводится большое количество ремонтных работ.

«От качественной подготовки источников тепла и теплосетей зависит надежность ресурсоснабжения города зимой», — подчеркнул он.

Согласно данным компании, в 2021 году в источники генерации — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — будет вложено 246 млн. рублей.

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